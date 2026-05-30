Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Госдуме заявили об «историческом плевке» Украины в лицо Польше

Слуцкий: перезахоронение лидера ОУН на Украине стало плевком в лицо Польше
Павел Бедняков/РИА Новости

Решение украинских властей перезахоронить второго главу Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника стало «историческим плевком в лицо» Варшаве. Об этом в ходе беседы с журналистами RT заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

»[Глава Украины Владимир] Зеленский, видимо, под воздействием запрещенных веществ настолько деградировал морально и интеллектуально, что даже не задается вопросом, как его популизм на крови и потуги по возрождению фашизма будут воспринимать союзники», — сказал парламентарий.

Он предположил, что Зеленский придерживается мнения, будто Киев и его зарубежные партнеры «повязаны общей русофобской порукой».

25 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения Мельника и его жены. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище. Мероприятие посетили Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко и ряд других чиновников.

Комментируя ситуацию, бывший президент Польши Лех Валенса публично отказался от дальнейшей поддержки Владимира Зеленского и заявил, что «снимает украинский флаг с груди».

Ранее в Польше призвали лишить Зеленского высшей государственной награды.

 
Теперь вы знаете
Добавки тестостерона меняют «мужественность». Как они работают и почему не стоит избегать лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!