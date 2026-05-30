Решение украинских властей перезахоронить второго главу Организации украинских националистов (организация запрещена в России) Андрея Мельника стало «историческим плевком в лицо» Варшаве. Об этом в ходе беседы с журналистами RT заявил председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

»[Глава Украины Владимир] Зеленский, видимо, под воздействием запрещенных веществ настолько деградировал морально и интеллектуально, что даже не задается вопросом, как его популизм на крови и потуги по возрождению фашизма будут воспринимать союзники», — сказал парламентарий.

Он предположил, что Зеленский придерживается мнения, будто Киев и его зарубежные партнеры «повязаны общей русофобской порукой».

25 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения Мельника и его жены. Их могилы перенесли на Национальное военное мемориальное кладбище. Мероприятие посетили Владимир Зеленский, спикер парламента Руслан Стефанчук, премьер-министр Юлия Свириденко и ряд других чиновников.

Комментируя ситуацию, бывший президент Польши Лех Валенса публично отказался от дальнейшей поддержки Владимира Зеленского и заявил, что «снимает украинский флаг с груди».

Ранее в Польше призвали лишить Зеленского высшей государственной награды.