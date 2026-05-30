Верховному представителю Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас следует усилить лечение своего психического здоровья, а не антироссийские санкции. Об этом на своей странице в социальной сети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Политик обратил внимание, что лидеры ЕС начали обвинять Россию в инциденте с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в Румынии, хотя расследование еще не завершилось. Как он отметил, «неожиданные» инциденты происходят каждый раз, когда Брюссель собирается выделить крупную сумму денег на помощь Киеву. Мема выразил уверенность, что это не является совпадением.

«Каллас призвала усилить санкции и давление на Россию после инцидента с дроном в Румынии. Единственное, что нужно усилить, это лечение психического здоровья Каллас, у нее галлюцинации, и она говорит вещи, в которых нет смысла. Российской угрозы для Европы не существует», — подчеркнул политик.

Он добавил, что в Финляндии в последние недели неоднократно падали БПЛА. При этом Хельсинки заявляли об украинском происхождении беспилотников, и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на этом фоне не высказывала «ни слова беспокойства» по поводу инцидентов.

По мнению Мемы, у России нет причин для того, чтобы наносить удары по гражданским объектам в европейских странах. При этом того же нельзя сказать об украинском лидере Владимире Зеленском, который стремится вовлечь НАТО в конфликт, пояснил политик.

ЧП в Румынии произошло в ночь на 29 мая. БПЛА врезался в многоквартирный дом в городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Бухарест поспешил обвинить в случившемся Москву, пригрозив принять дипломатические меры в отношении российской стороны.

