В Москве пройдут консультации с послом по вопросу сближения Еревана с ЕС

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для участия в консультациях. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

«Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Европейским союзом, наносящим ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — «Газета.Ru»), — говорится в заявлении.

29 мая лидеры стран — членов ЕАЭС сделали совместное заявление по поводу стремления Армении в Европейский союз (ЕС). Документ приняли президент РФ Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и киргизский лидер Садыр Жапаров. В нем говорится, что главы государств разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума по вопросу о вступлении республики в ЕС и ее дальнейшего пребывания в ЕАЭС. Также лидеры обратили внимание, что существуют определенные риски для экономической безопасности стран — членов Евразийского экономического союза в связи с подготовкой Еревана к присоединению к ЕС.

Ранее Путин поинтересовался у властей Армении, как долго можно «сидеть на двух стульях».