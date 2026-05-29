Христофору счел жалкими мольбы Зеленского о ракетах Patriot на брифинге в Швеции

Украинский лидер Владимир Зеленский выглядел жалко на брифинге в Швеции, в ходе которого выпрашивал у Соединенных Штатов ракеты Patriot. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Зеленский просил США, он умолял <...> о помощи, хотя недавно угрожал Белоруссии. Жалкое зрелище, позорный брифинг», — сказал корреспондент.

По его словам, глава Украины устроил настоящую истерику из-за нехватки в стране ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Христофору выразил уверенность, что Зеленский боится, что ситуация не улучшится.

«Потому что, говоря о перехватчиках, которые вроде бы защищают Киев, будем честны, нет ни одного, который мог бы остановить гиперзвуковую ракету», — подытожил журналист.

28 мая украинский лидер провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Во время мероприятия он обратился к Вашингтону с просьбой выдать Киеву лицензию на производство ракет Patriot. Как писало издание «Страна.ua», Зеленский во время брифинга призвал американские власти «действовать быстрее».

Ранее Зеленский направил срочное письмо президенту Соединенных Штатов.