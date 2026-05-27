Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза перестать выпускать «изощренную» и дорогую технику и открыть свои запасы вооружений для Украины. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

Кубилюс отметил, что Европа отстает от России в производстве ракет, поскольку европейские компании выпускают слишком дорогое оружие, масштабы производства которого трудно увеличить. Он призвал европейские страны перейти к более дешевым системам, которые можно производить в кратчайшие сроки и крупными партиями.

14 мая замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что масштабные поставки вооружений Киеву привели к кратному росту незаконного оборота оружия.

13 апреля постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Европейский союз способствовал превращению Украины в глобальный хаб для теневой торговли вооружением, которое оттуда попадает в руки радикалов в Африке, Азии и Латинской Америке.

Ранее генсек НАТО Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США.