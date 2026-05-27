Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В ЕС призвали открыть запасы вооружений для Украины

Еврокомиссар призвал ЕС отказаться от дорогого оружия и открыть Украине запасы
Chat GPT/«Газета.Ru»

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза перестать выпускать «изощренную» и дорогую технику и открыть свои запасы вооружений для Украины. Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

Кубилюс отметил, что Европа отстает от России в производстве ракет, поскольку европейские компании выпускают слишком дорогое оружие, масштабы производства которого трудно увеличить. Он призвал европейские страны перейти к более дешевым системам, которые можно производить в кратчайшие сроки и крупными партиями.

14 мая замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что масштабные поставки вооружений Киеву привели к кратному росту незаконного оборота оружия.

13 апреля постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Европейский союз способствовал превращению Украины в глобальный хаб для теневой торговли вооружением, которое оттуда попадает в руки радикалов в Африке, Азии и Латинской Америке.

Ранее генсек НАТО Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!