Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Молдавию «не резать пуповину», разрывая отношения с прежними партнерами. Об этом пишет «БелТА».

Глава государства высказался о сотрудничестве с Кишиневом во время встречи с политиком Игорем Додоном, который в прошлом занимал пост президента, а в настоящее время возглавляет Партию социалистов Республики Молдова.

«Не надо <...> рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это для меня главное, и я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване — это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом», — сказал Лукашенко.

Он обратил внимание, что к жителям Молдавии всегда относились с большим уважением. По словам президента Белоруссии, его страна не хотела бы лишаться связей с Молдавией.

«Вы, надеюсь, тоже», — добавил глава государства.

15 апреля министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что весной 2027 года республика официально выйдет из Содружества Независимых Государств (СНГ). В российском внешнеполитическом ведомстве, комментируя ситуацию, предупредили о негативных последствиях отказа от членства в СНГ для молдаван. Там уточнили, что Кишинев больше не сможет оставаться участником документов ограниченного состава.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ.