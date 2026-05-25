Война США и Израиля против Ирана
В Иране решили восстановить доступ к интернету, который был ограничен с февраля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил восстановить на территории страны доступ к интернету, который был ограничен с февраля текущего года. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник в министерстве связи исламской республики.

По данным агентства, соответствующее распоряжение президента «о возвращении доступа в интернет к состоянию января 2026 года» было направлено в министерство связи.

Это объявление последовало за решениями, принятыми в понедельник утром специальной целевой группой по организации и управлению киберпространством Ирана, отметило Tasnim.

По данным NetBlocks, иранское население остается в «цифровой темноте» на протяжении 86 дней — с момента начала американо-израильской военной операции против Ирана.

Ранее Маск сделал бесплатным доступ к спутниковой связи Starlink в Иране.

 
