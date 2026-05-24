В Финляндии раскритиковали призыв президента Чехии «показать зубы» России

Политик Мема: заявления президента Чехии Павла приведут к конфликту НАТО и РФ
Высказывания президента Чехии Петра Павла могут спровоцировать прямой конфликт с Россией. Об этом на своей странице в социальной сети X написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он прокомментировал призыв чешского лидера «показать зубы» Москве.

«Это часть опасной политики, которой продолжает придерживаться руководство ЕС (Европейского союза. — «Газета.Ru»). Мы должны вернуться к тому, чтобы видеть в России друга, а не врага», — отметил Мема.

По его словам, НАТО на протяжении многих лет «демонстрировало зубы» Москве. Речь идет о продвижении Североатлантического альянса к российским границам, несмотря на обещание отказаться от расширения. Политик обратил внимание, что именно эта стратегия привела к началу конфликта на Украине, и назвал безумием попытки продолжать в том же духе.

23 мая Петр Павел обратился к НАТО с призывом «показать зубы» и решительно ответить на якобы имеющие место «провокации» со стороны России. Как сказал глава государства, Североатлантический альянс должен отвечать Москве отключением интернета, отсоединением банков от «глобальных финансовых систем» и уничтожением российских самолетов, «нарушающих воздушное пространство союзников».

Ранее в Чехии призвали готовиться к войне с Россией.

 
