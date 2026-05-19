Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лукашенко рассказал, какой регион является «россиеобразующим»

Лукашенко на встрече с Паслером назвал Свердловскую область «россиеобразующей»
president.gov.by

Свердловская область является «россиеобразующим» регионом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Накануне белорусский лидер провел встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Мероприятие состоялось в Минске.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать», — отметил Лукашенко во время встречи.

Он обратил внимание, что во времена Советского Союза производственная база Свердловской области представляла собой повод для гордости. То же касается изготавливаемой в регионе продукции.

«Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — подчеркнул президент.

Глава государства счел нынешнее успешным сотрудничество Белоруссии со Свердловской областью. По его словам, сторонам удалось достигнуть товарооборота около $1 млрд (порядка 72,4 млрд рублей). При этом Лукашенко выразил уверенность, что Минск и российский регион способны достичь гораздо более амбициозных результатов.

Ранее Лукашенко и Путин по телефону обсудили сотрудничество в сферах экономики и обороны.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти, единое пособие по новым правилам и вандализм в Эрмитаже. Что нового к утру 19 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!