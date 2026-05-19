Лукашенко рассказал, какой регион является «россиеобразующим»

Свердловская область является «россиеобразующим» регионом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Накануне белорусский лидер провел встречу с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Мероприятие состоялось в Минске.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и «россиеобразующей», если можно так сказать», — отметил Лукашенко во время встречи.

Он обратил внимание, что во времена Советского Союза производственная база Свердловской области представляла собой повод для гордости. То же касается изготавливаемой в регионе продукции.

«Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — подчеркнул президент.

Глава государства счел нынешнее успешным сотрудничество Белоруссии со Свердловской областью. По его словам, сторонам удалось достигнуть товарооборота около $1 млрд (порядка 72,4 млрд рублей). При этом Лукашенко выразил уверенность, что Минск и российский регион способны достичь гораздо более амбициозных результатов.

Ранее Лукашенко и Путин по телефону обсудили сотрудничество в сферах экономики и обороны.