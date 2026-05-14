В МВФ рассказали, что должна делать Украина ради внешнего финансирования

Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, для дальнейшего внешнего финансирования. Об этом заявила в ответ на вопрос РИА Новости директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

По ее словам, в рамках утверждения новой программы финансирования Киев согласился на всеобъемлющую повестку реформ.

«Она нацелена на привлечение значительной внешней поддержки, которая имеет огромное значение для удовлетворения весьма масштабных финансовых потребностей Украины», — уточнила Козак.

Также директор по коммуникациям отметила, что МВФ планирует обсудить с властями республики вопрос проведения реформ в ходе предстоящего визита на Украину.

22 апреля Европейский союз одобрил кредит в размере €90 млрд для Украины, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Выделение средств на поддержку Киева в 2026–2027 годах было утверждено на саммите ЕС в конце прошлого года.

Ожидается, что €60 млрд будут потрачены на закупку оружия, а €30 млрд — на бюджетные нужды Украины. При этом может сложиться ситуация, при которой региональное содружество будет вынуждено само погашать кредит, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

