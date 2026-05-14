Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Путин рассказал о планах РФ в рамках укрепления технологического суверенитета

Путин: РФ будет расширять выгодные альянсы в технологиях с другими странами
Алексей Майшев/РИА Новости

Россия планирует расширить взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. Об этом в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей России заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что РФ стремится к укреплению своего технологического суверенитета. Однако она не намерена в рамках этого процесса «замыкаться в себе».

«Напротив, [мы] намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», — сказал Путин.

В начале апреля российский лидер провел совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). В ходе встречи президент обратил внимание, что ИИ формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, промышленности, обороны и вообще всей жизни страны. По его словам, от способности РФ следовать стремительным технологическим вызовам и изменениям зависит как ее суверенитет, так и существование в целом.

Ранее был назван срок, к которому Россия достигнет цифрового суверенитета.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!