Путин рассказал о планах РФ в рамках укрепления технологического суверенитета

Путин: РФ будет расширять выгодные альянсы в технологиях с другими странами

Россия планирует расширить взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами. Об этом в ходе выступления на съезде Союза машиностроителей России заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что РФ стремится к укреплению своего технологического суверенитета. Однако она не намерена в рамках этого процесса «замыкаться в себе».

«Напротив, [мы] намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы», — сказал Путин.

В начале апреля российский лидер провел совещание по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). В ходе встречи президент обратил внимание, что ИИ формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, промышленности, обороны и вообще всей жизни страны. По его словам, от способности РФ следовать стремительным технологическим вызовам и изменениям зависит как ее суверенитет, так и существование в целом.

Ранее был назван срок, к которому Россия достигнет цифрового суверенитета.