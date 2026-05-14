Нетаньяху привел фразу «мыслителя из России» об Израиле

Нетаньяху со ссылкой на мыслителя из России назвал Израиль сверхдержавой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления перед журналистами процитировал некоего «мыслителя из России», который назвал еврейское государство «сверхдержавой». Об этом пишет Clash Report.

«Как однажды сказал один мыслитель — кстати, в России, — он сказал: «Государство Израиль — это маленькая сверхдержава, но это сверхдержава»», — сказал глава правительства.

Он не стал уточнять, кому именно принадлежат эти слова.

13 мая журналисты ТАСС сообщили, что Нетаньяху недавно совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По информации агентства, поездка состоялась на фоне военной операции против Ирана. Утверждается, что премьер-министр Израиля встретился с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Позднее в министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что слухи о визите главы правительства еврейского государства не соответствуют действительности. Как отметили в ведомстве, отношения Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем являются публичными и осуществляются в рамках официально провозглашенных Авраамских соглашений, а не основаны на непрозрачных или неофициальных договоренностях.

Ранее Нетаньяху анонсировал полный отказ Израиля от военной помощи США.

 
