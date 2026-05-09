Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Песков заявил, что Германия встала на опасный путь

Песков: ФРГ встает на опасный путь, замалчивая роль СССР в борьбе с нацизмом
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Германия встает на слишком опасный путь, замалчивая роль СССР в освобождении от нацизма. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«На слишком опасный путь встает Германия, не первый раз», — отметил представитель Кремля.

До этого на правительственном брифинге в Берлине представитель кабмина Штеффен Майер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

Поводом стала публикация канцлера Фридриха Мерца к годовщине капитуляции нацистской Германии. Он поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, однако в обращении не упомянул роль Красной армии, что вызвало резкую реакцию в соцсетях.

В своем посте Мерц отметил, что 8 мая 1945 года «принесло освобождение» миллионам людей, Германии и Европе, и призвал «никогда не забывать, к чему приводит ненависть». Пользователи обратили внимание, что в тексте не названы те, кто именно освободил Германию и Европу от нацизма. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала абсурдом запрет в Германии на песни Победы.

 
Теперь вы знаете
Парады Победы в России и за рубежом, обмен пленными по инициативе Трампа и Москва без интернета. Главное к утру 9 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!