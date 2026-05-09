Песков: ФРГ встает на опасный путь, замалчивая роль СССР в борьбе с нацизмом

Германия встает на слишком опасный путь, замалчивая роль СССР в освобождении от нацизма. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту «России-1» Павлу Зарубину.

«На слишком опасный путь встает Германия, не первый раз», — отметил представитель Кремля.

До этого на правительственном брифинге в Берлине представитель кабмина Штеффен Майер уклонился от прямого ответа на вопрос о том, кто освободил Германию от нацизма.

Поводом стала публикация канцлера Фридриха Мерца к годовщине капитуляции нацистской Германии. Он поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, однако в обращении не упомянул роль Красной армии, что вызвало резкую реакцию в соцсетях.

В своем посте Мерц отметил, что 8 мая 1945 года «принесло освобождение» миллионам людей, Германии и Европе, и призвал «никогда не забывать, к чему приводит ненависть». Пользователи обратили внимание, что в тексте не названы те, кто именно освободил Германию и Европу от нацизма. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала абсурдом запрет в Германии на песни Победы.