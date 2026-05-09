Политолог объяснила отношение Армении ко Дню Победы

Политолог Горюшина: в Армении сохранили память о Великой Отечественной войне
В Армении День Победы долгое время был связан не только с событиями Великая Отечественная война, но и с историей конфликта в Нагорном Карабахе, поэтому праздник воспринимался как тройной. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказала руководитель сектора кавказских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Горюшина.

Эксперт отметила, что новая война в Нагорном Карабахе изменила эту конструкцию: горный город Шуши сейчас находится под контролем Баку, Армия обороны Арцаха прекратила существование, а прежний праздничный образ для армян стал травматичным.

Горюшина добавила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей риторике теперь чаще использует формулу «Победа и мир».

При этом, по словам эксперта, армянские власти продолжают подчеркивать общую память о Великой Отечественной войне с Россией, в отличие от ряда других стран Южного Кавказа.

Политолог подчеркнула, что на фоне напряженных отношений между Ереваном и Москвой это выглядит особенно показательно. Она отметила, что 9 Мая для Армении по-прежнему остается важной датой, связанной с общей постсоветской памятью.

Ранее Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении, начатое в 1988 году.

 
