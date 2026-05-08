Шведский самолет над Черным морем может помочь Украине с провокацией на 9 Мая

Замеченный над Черным морем шведский самолет-разведчик НАТО может собирать информацию «в общую копилку» альянса о военных объектах России. При этом нельзя исключать, что воздушное судно ведет разведку в интересах Киева перед потенциальной провокацией Украины на День Победы. Об этом «Газете.Ru» заявил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.



«К сожалению, если появился самолет разведки над Черным морем, то, безусловно, он не просто удовлетворяет свои интересы... Пошпионить, немножечко, посмотреть и в общую копилку НАТО сообщение дать. Это они [шведы] теперь в общей системе работают [с НАТО]. Это первое. Второе, конечно, помочь [Киеву]. Думаю, что Украине прорабатывают очередной, может быть, какой-то маневр такой, чтобы помочь нанести те или иные удары», — отметил военный.



По словам Попова, самолеты-разведчики НАТО могут быть связаны с потенциальными провокациями Киева на День Победы. Они корректировщики, которые дают информацию о том, «как в пространственно-временном положении и в какой степени готовности находятся и системы ПВО», сказал летчик.



До этого источник в авиадиспетчерских службах ЕС сообщил ТАСС о том, что над Черным морем снова заметили самолет шведских ВВС.

Ранее у границ Калининградской области заметили два самолета-разведчика НАТО.