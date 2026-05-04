В России рассказали о «скрытом послании», которое Зеленский пошлет в Ереване

Политолог Блохин: визит Зеленского в Ереван — это сигнал для России
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Ереван — это не только попытка Киева вновь обратить на себя внимание Евросоюза, но и определенный сигнал для Москвы. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Для России приезд Зеленского в Ереван может быть тревожным звонком. Все-таки Армения находится в непосредственной близости от наших границ, а потому входит в зону наших интересов. Принятие украинского президента в Армении показывает, что армянское руководство признает его как легитимного президента, а позиция Москвы по этому вопросу давно известна», — пояснил политолог.

По его мнению, важно не то, что Зеленский будет говорить на саммите в Ереване, а именно сам факт визита.

«Зеленский не скажет ничего нового в Армении. Это будет повторение старой пластинки. Но вот сам факт визита уже говорит о многом. Также важно будет следить за заявлениями армянской стороны, которые будут сделаны по итогам саммита», — заключил Блохин.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Армении. В рамках саммита должен пройти ряд важных двусторонних встреч. В общей сложности в мероприятии примут участие 48 глав государств и правительств.

