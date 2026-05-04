Экс-нардеп раскритиковал новое компромиссное решение Киева

Valentyn Ogirenko/Reuters

Предложение остановить боевые действия на линии соприкосновения без официального признания утраты территорий, которое подается как новый компромисс со стороны Киева, совершенно не устраивает Россию и не стоит вообще никакого внимания со стороны Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Власти в Киеве в очередной раз пытаются придумать какой-то способ усидеть на всех стульях разом, чтобы и процесс вступления в ЕС начать, и вроде как не признавать победу России. Но украинцам давно пора понять, что так не получится. У Украины не должно быть никаких территориальных споров, тем более войны за какие-то территории, чтобы начать процесс вступления в Евросоюз», — пояснил спикер.

При этом, по его мнению, чем дольше идет СВО, тем лучше будут становиться позиции Москвы на поле боя и тем хуже позиции украинской стороны.

«Я не верю ни в какие мирные договоренности, ни в какие компромиссы со стороны Киева. Не получится в очередной раз пустить пыль в глаза обещаниями компромисса. Киеву надо либо продолжать боевые действия, либо соглашаться на реальные предложения Москвы. Но я уверен, что Зеленский для сохранения своего режима не пойдет ни на какие уступки», — сказал Килинкаров.

Он добавил, что «пыль в глаза» относительно нового компромисса Киева нужна только для того, чтобы показать союзникам Украины, что какой-то мирный процесс обсуждается, работа ведется, хоть на деле все это неправда.

Власти Украины видят вариант окончания конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС. Однако не все разделяют такое видение. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Такой компромисс вместе с возможным вступлением Украины в ЕС может быть воспринят нашим обществом. И дальше может позволить Зеленскому идти на выборы. Для Кремля ведь также важно успеть договориться, пока Трамп в Белом доме. Едва ли любой другой президент США после него даст им такую возможность – вернуться с изоляции», — отметил один из источников.

Ранее в Совфеде выразили сомнение относительно того, что конфликт на Украине можно решить этим летом.

 
