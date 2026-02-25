Украинский народ хочет завершения конфликта. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Украинцы хотят завершения конфликта, у меня в этом сомнений нет. Они готовы ради этого на все. Однако вопрос о передаче части территорий Донбасса — это не вопрос референдума, это вопрос исключительно верховного главнокомандующего, которому сделали конкретное предложение для прекращения огня», — считает экс-нардеп.

По его мнению, когда Зеленский говорит о необходимости проведения референдума, он таким образом пытается перенести ответственность за важное военно-политическое решение на народ Украины.

«Сама идея проведения референдума в отношении территорий Донбасса была абсурдной. Я что-то не помню никаких референдумов по выводу украинских войск из Северодонецка, Лисичанска, Бахмута или Мариуполя. Зеленский просто хочет манипулировать общественным мнением через референдум, чтобы снять с себя ответственность за принятие сложного решения», —заключил Килинкаров.

На Украине опасаются, что предложенный президентом Владимиром Зеленским референдум по Донбассу может привести к негативным для власти результатам. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского не допускать проведение референдума о территориальных уступках. Они назвали неконституционным такое голосование. По мнению JW, это свидетельствует об опасениях украинских властей о том, что референдум по Донбассу может пойти не по плану.

