Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Бывший нардеп назвал абсурдной идею о референдуме по Донбассу

Экс-нардеп Килинкаров: украинцы готовы пойти на все ради мира
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Украинский народ хочет завершения конфликта. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Украинцы хотят завершения конфликта, у меня в этом сомнений нет. Они готовы ради этого на все. Однако вопрос о передаче части территорий Донбасса — это не вопрос референдума, это вопрос исключительно верховного главнокомандующего, которому сделали конкретное предложение для прекращения огня», — считает экс-нардеп.

По его мнению, когда Зеленский говорит о необходимости проведения референдума, он таким образом пытается перенести ответственность за важное военно-политическое решение на народ Украины.

«Сама идея проведения референдума в отношении территорий Донбасса была абсурдной. Я что-то не помню никаких референдумов по выводу украинских войск из Северодонецка, Лисичанска, Бахмута или Мариуполя. Зеленский просто хочет манипулировать общественным мнением через референдум, чтобы снять с себя ответственность за принятие сложного решения», —заключил Килинкаров.

На Украине опасаются, что предложенный президентом Владимиром Зеленским референдум по Донбассу может привести к негативным для власти результатам. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

23 февраля около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского не допускать проведение референдума о территориальных уступках. Они назвали неконституционным такое голосование. По мнению JW, это свидетельствует об опасениях украинских властей о том, что референдум по Донбассу может пойти не по плану.

Ранее в Совфеде обратились к Буданову после предложения о «правилах» в конфликте на Украине.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!