В России объяснили, почему Венгрия заговорила о «Европе на коленях»

Политолог Маркелов: политики ЕС используют русофобию как политическую реанимацию
Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что страны Западной Европы «встали на колени» из-за суровой зимы, действительно отражает печальную политическую и экономическую ситуацию в странах Евросоюза, куда они сами загнали себя антироссийскими санкциями. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

«Европейские элиты не могут нащупать новый сценарий развития, а потому используют русофобию в качестве «затычки» для тех дыр, что уже появились на политическом и идеологическом полотне. Очевидно, что введенные антироссийские санкции создали или вскрыли очень много внутриевропейских проблем, которые решить сейчас не получается. Их получается только оправдать русофобской политикой», — сказал политолог.

Он пояснил, что политический сценарий, которого придерживаются многие политики стран Евросоюза, — это сценарий не развития, а скорее выживания.

«Европейцам еще предстоит переосмыслить свое место в мире и отношение к России, а пока этого не произошло, Европа находится в транзите, в состоянии политической реанимации», — заключил Маркелов.

Сийярто ранее заявил, что необычные погодные условия «вынудили значительную часть Западной Европы встать на колени».

Ранее в Госдуме рассказали, кто сможет помочь Киеву справиться с энергетическим кризисом.

