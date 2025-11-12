На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон заявил о планах ограничить доступ к соцсетям из-за «угрозы демократии»

Макрон: соцсети становятся угрозой для демократии и управления страной
Annegret Hilse/Reuters

В настоящее время социальные сети становятся угрозой для демократии и управления страной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с читателями издания La Dépêche, трансляция которой велась на его странице в соцсети X.

«Социальные сети меняют наше отношение к формированию общественного мнения, к выборам и, следовательно, к нашей демократической жизни… Я намерен добиваться конкретных решений по преодолению проблем, связанных с социальными сетями», — сказал французский лидер.

Макрон добавил, что в начале 2026 года он намерен предпринять решительные меры по борьбе с влиянием соцсетей. В частности, по словам президента, он может ввести возрастные ограничения для получения доступа к ним.

В июле телеканал RTL сообщил, что пять европейских стран, включая Францию, приступят к тестированию приложения для проверки возраста пользователей в интернете, чтобы ограничить доступ детей к социальным сетям и опасному контенту. Речь идет о прототипе сервиса, который каждое государство из ЕС сможет адаптировать под свои национальные правила — например, в зависимости от того, какой возрастной порог (12, 13 или 15 лет) установлен для доступа к онлайн-платформам.

Ранее Дуров обвинил власти Франции в преследовании свободы слова.

