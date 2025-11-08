На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иран прибыл первый грузовой поезд из России

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт под Тегераном
true
true
true
close
Торгпредство России в Иране

В Иран прибыл первый грузовой состав из России, конечным пунктом которого стал сухой порт, расположенный в окрестностях Тегерана. Об этом сообщило российское торгпредство в Иране.

В ведомстве подчеркнули значимость этого события для развития логистической инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК «Север — Юг». Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн», — рассказали в торгпредстве.

Состав преодолел маршрут длиной в несколько тысяч километров от полигона Северной железной дороги, двигаясь по восточной ветке коридора. Время в пути составило всего 13 дней. Маршрут пролег через Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран. Этот рейс стал продолжением деятельности «РЖД Логистики» по разработке и внедрению комплексных логистических решений, основанных на потенциале МТК «Север-Юг».

В торгпредстве отметили, что сухой порт Априн – это современный мультимодальный логистический центр, расположенный на пересечении ключевых иранских железнодорожных магистралей, ориентированных как в направлении «Восток-Запад», так и «Север-Юг». Являясь крупнейшим логистическим проектом в Иране, Априн был введен в эксплуатацию в мае текущего года и сейчас постепенно достигает запланированных показателей загрузки.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами