В Иран прибыл первый грузовой поезд из России

Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт под Тегераном

В Иран прибыл первый грузовой состав из России, конечным пунктом которого стал сухой порт, расположенный в окрестностях Тегерана. Об этом сообщило российское торгпредство в Иране.

В ведомстве подчеркнули значимость этого события для развития логистической инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг».

«Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК «Север — Юг». Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн», — рассказали в торгпредстве.

Состав преодолел маршрут длиной в несколько тысяч километров от полигона Северной железной дороги, двигаясь по восточной ветке коридора. Время в пути составило всего 13 дней. Маршрут пролег через Россию, Казахстан, Туркменистан и Иран. Этот рейс стал продолжением деятельности «РЖД Логистики» по разработке и внедрению комплексных логистических решений, основанных на потенциале МТК «Север-Юг».

В торгпредстве отметили, что сухой порт Априн – это современный мультимодальный логистический центр, расположенный на пересечении ключевых иранских железнодорожных магистралей, ориентированных как в направлении «Восток-Запад», так и «Север-Юг». Являясь крупнейшим логистическим проектом в Иране, Априн был введен в эксплуатацию в мае текущего года и сейчас постепенно достигает запланированных показателей загрузки.

Ранее глава минсельхоза Ирана анонсировал увеличение объема торговли с РФ в два раза.