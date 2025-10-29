На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд запретил использовать изображения людей, созданные ИИ, в предвыборной агитации

Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах
Shutterstock/FOTODOM

Использование в предвыборной агитации изображений людей, созданных искусственным интеллектом, противоречит законодательству. К такому выводу пришел Второй апелляционный суд, рассмотрев иск челябинского обкома КПРФ к избирательной комиссии региона, сообщает «Коммерсантъ».

«Содержание искомого понятия следует рассматривать исходя из целей и смысла избирательного законодательства в более широком аспекте», — указано в мотивировочном решении суда.

Поводом для разбирательства стала листовка КПРФ «Нам важен каждый!», созданная с помощью нейросети. Апелляционная инстанция отменила решение областного суда, который ранее разрешил использование таких материалов, и указала, что запрет направлен на предотвращение формирования у избирателей искаженного представления о кандидате.

Челябинские коммунисты использовали ИИ для создания образов рабочего, предпринимателя и учителя, которые должны были вызывать симпатию у избирателей. КПРФ намерен обжаловать решение в кассационной инстанции. Эксперты предупреждают, что под запрет могут подпасть также шаржи и комиксы с изображениями людей.

В марте заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в российские онлайн-сервисы необходимо внедрить механизм пользовательской маркировки ИИ-контента по аналогии с YouTube.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Дональда Трампа.

