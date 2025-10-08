На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мирзиёев подписал указ о сокращении более двух тысяч чиновников в Узбекистане

В Узбекистане на фоне внедрения ИИ сократят более двух тысяч чиновников
Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Власти Узбекистана в связи с внедрением искусственного интеллекта (ИИ) к 1 ноября текущего года сократят более 2 тыс. чиновников. Соответствующий указ, подписанный президентом республики Шавкатом Мирзиёевым, опубликован в базе национального законодательства.

Документ носит название «О мерах по оптимизации численности управленческих должностей исполнительных органов государственной власти за счет широкого внедрения цифровизации». Из него следует, что в скором времени в системе исполнительной власти страны будет сокращена 2 141 штатная единица.

Ожидается, что самые большие изменения коснутся Налогового комитета Узбекистана и министерства водного хозяйства. Здесь сократят 498 и 224 штатные единицы соответственно. Еще 200 чиновников уволят из министерства сельского хозяйства, 197 — из министерства юстиции, 176 — из министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. В министерстве занятости и сокращения бедности свои должности покинут 163 сотрудника.

При этом Федерация профсоюзов Узбекистана и министерство занятости должны будут оказать содействие попавшим под сокращение чиновникам. В частности, речь идет об их дальнейшем трудоустройстве.

Ранее в США чиновникам, потерявшим работу из-за бизнесмена Илона Маска, предложили вернуться.

