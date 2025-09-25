Военный эксперт рассказал, где может начаться «новое наступлении ВСУ»

Существует вероятность, что вооруженные силы Украины действительно могут готовить какую-то операцию, которая может потребовать дополнительных разведывательных данных от США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Зеленский специально вводил Трампа в заблуждение, когда говорил, что российские войска якобы не могут идти вперед и не могут удерживать свои позиции. Так что Киев мог предложить какую-то наступательную операцию на небольшом участке, чтобы доказать, что ВСУ еще можно верить, что им нужно дать денег, и тогда они русских погонят», — заявил военный эксперт.

На полноценную наступательную операцию у Украины, конечно, сил и возможностей нет, уверен эксперт. По словам Клинцевича, пробить где-то российскую оборону по линии фронта ВСУ точно не смогут.

«Я думаю, что ВСУ будут искать какой-то сценарий высадки ограниченного десанта на российских территориях, чтобы это была резонансная акция. Скорее всего это будет Крым. Попытка же повторить Курскую операцию для ВСУ закончится такими же большими потерями, как и сейчас», — заключил Клинцевич.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Трамп по-прежнему ограничивает применение американского оружия для ударов по России.