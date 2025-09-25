На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, где может начаться «новое наступлении ВСУ»

Военный эксперт Клинцевич: ВСУ попытаются устроить резонансную акцию в Крыму
true
true
true
close
Reuters

Существует вероятность, что вооруженные силы Украины действительно могут готовить какую-то операцию, которая может потребовать дополнительных разведывательных данных от США. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Зеленский специально вводил Трампа в заблуждение, когда говорил, что российские войска якобы не могут идти вперед и не могут удерживать свои позиции. Так что Киев мог предложить какую-то наступательную операцию на небольшом участке, чтобы доказать, что ВСУ еще можно верить, что им нужно дать денег, и тогда они русских погонят», — заявил военный эксперт.

На полноценную наступательную операцию у Украины, конечно, сил и возможностей нет, уверен эксперт. По словам Клинцевича, пробить где-то российскую оборону по линии фронта ВСУ точно не смогут.

«Я думаю, что ВСУ будут искать какой-то сценарий высадки ограниченного десанта на российских территориях, чтобы это была резонансная акция. Скорее всего это будет Крым. Попытка же повторить Курскую операцию для ВСУ закончится такими же большими потерями, как и сейчас», — заключил Клинцевич.

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что Трамп по-прежнему ограничивает применение американского оружия для ударов по России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами