Школьница из Луганска ответила Макрону на слова о «людоедстве» России

Школьница Савенкова обратилась к Макрону, назвавшему Россию людоедской страной
Annegret Hilse/Reuters

Школьница из Луганска Фаина Савенкова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию «людоедской» страной. Текст ее обращения передает РИА Новости.

16-летняя девушка, живущая под обстрелами с 11 лет, напомнила, что Франция была одним из гарантов Минских соглашений.

«Но разве Франция и Германия выполнили свои обещания, и у нас наступил мир? Вы обвиняете Россию в людоедстве, но разве это в России президент узурпировал власть, под надуманным предлогом отказавшись от выборов?» — задала вопрос Савенкова.

Она отметила, что пока Россия отправляла гуманитарную помощь в Донбасс, Франция и Германия вооружали Украину и готовили ее к войне. Девушка также спросила, почему Макрону «не жалко своих граждан», которые гибнут на Украине в качестве наемников.

Савенкова подчеркнула, что именно на Украине создан сайт «Миротворец», преследующий даже детей, а также происходят похищения людей для отправки на фронт.

«Разве это не людоедство?» — заключила она.

Фаина Савенкова — молодой журналист из Луганска, которая с 12 лет обращается к международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе. В 2021 году она была внесена в базу сайта «Миротворец».

Ранее лидер «Патриотов» обвинил Макрона в запугивании французов «русскими людоедами».

