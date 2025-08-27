Депутат Чепа: Зеленского могут убрать после подписания соглашений с Россией

После подписания соглашений с Россией президент Украины Владимир Зеленский может лишиться занимаемой должности, а его решения потеряют юридическую силу. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Дональда Трампа о неважности статуса Зеленского при урегулировании конфликта.

По его словам, президент США спешит с выводами, и при определенной ситуации его позиция может измениться.

«Давайте с вами посмотрим, как может складываться ситуация, если, допустим, подписали соглашение с Зеленским, а завтра англичане убрали его и поставили Залужного. И он говорит, что все, подписанное Зеленским, не легитимно», — заявил депутат.

Чепа призвал не исключать такого развития событий и напомнил, что на Украине есть конституция, согласно которой действия Зеленского нелегитимны.

Парламентарий заметил, что администрация Дональда Трампа пытается поддерживать мирный вектор разрешения конфликта, однако власть в Киеве придерживается противоположной позиции.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным лицом, которое может подписывать юридические документы об украинском урегулировании, когда до этого дойдет дело.

Ранее Зеленский анонсировал «активные операции» против России.