На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме раскрыли судьбу Зеленского после подписания соглашений с Россией

Депутат Чепа: Зеленского могут убрать после подписания соглашений с Россией
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

После подписания соглашений с Россией президент Украины Владимир Зеленский может лишиться занимаемой должности, а его решения потеряют юридическую силу. Об этом NEWS.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Дональда Трампа о неважности статуса Зеленского при урегулировании конфликта.

По его словам, президент США спешит с выводами, и при определенной ситуации его позиция может измениться.

«Давайте с вами посмотрим, как может складываться ситуация, если, допустим, подписали соглашение с Зеленским, а завтра англичане убрали его и поставили Залужного. И он говорит, что все, подписанное Зеленским, не легитимно», — заявил депутат.

Чепа призвал не исключать такого развития событий и напомнил, что на Украине есть конституция, согласно которой действия Зеленского нелегитимны.

Парламентарий заметил, что администрация Дональда Трампа пытается поддерживать мирный вектор разрешения конфликта, однако власть в Киеве придерживается противоположной позиции.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не является легитимным лицом, которое может подписывать юридические документы об украинском урегулировании, когда до этого дойдет дело.

Ранее Зеленский анонсировал «активные операции» против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами