«Дело не только в угрозах Стерненко»: эксперт о безвыходном положении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в безвыходном положении — не уберут одни — уберут другие. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный эксперт Олег Шаландин, комментируя заявление бывшего главы одесского «Правого сектора» (организация запрещена в России) и украинского волонтера Сергея Стерненко, пригрозившего расправиться с главой государства, в случае, если тот выведет войска с подконтрольных Киеву территорий Донбасса.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») не может выполнить условия [президента США Дональда] Трампа и не может не выполнить их одновременно. Потому что в этой ситуации он оказывается между молотом и наковальней. Если его не уберут националисты и подобные персонажи, то его уберут другие люди, которым он уже достаточно ощутимо начинает мешать», — сказал Шаландин.

Речь, по его словам, о спецслужбах США либо Великобритании.

Накануне Стерненко в интервью The Times заявил, что Зеленского ждет политическая и реальная гибель в случае добровольного вывода ВСУ с подконтрольной территории Донбасса.

Как отмечает издание, в интервью Стерненко «по всей видимости, не думал о возможности мира или о каком-либо компромиссе по украинской территории». Он утверждает, что в конфликте будет один победитель: либо Россия, либо Украина, а компромисс невозможен.

Ранее в Одессе напали на бывшего главу «Правого сектора».