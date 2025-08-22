Востоковед рассказал, в каком случае Китай сможет выступить гарантом безопасности для Украины

Китай будет готов включиться в процесс предоставления гарантий безопасности для Украины только в том случае, если основным гарантом безопасности урегулирования в целом выступит ООН. Об этом «Газете.Ru» заявил китаист Леонид Ковачич.

«Если в ООН будет принято соответствующее решение, то Китай, как постоянный член Совета Безопасности, тоже к нему присоединится. Выступать просто как сторонний гарант безопасности для Украины и вообще сильно впутываться в эту историю Китай не готов», — считает китаист.

Китайские чиновники и официальные лица пока просто говорят, что Пекин придерживается нейтралитета и не является заинтересованным лицом в ситуации с украинским урегулированием, но китайские эксперты более конкретны, отметил Ковачич.

«Многие известные представители китайского экспертного сообщества публично пишут и говорят, что Китай не будет брать на себя чрезмерную ответственность в вопросе предоставления гарантий безопасности Украине. Кроме того, согласно последним заявлениям Владимира Зеленского, Киев и не был бы готов принимать Пекин в качестве гаранта безопасности», — заключил Ковачич.

21 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров Европы во время визита в США продвинуть свою стратегию, которая связана с желанием изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

Ранее в Турции задумались об участии в миротворческой миссии на Украине.