Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызывает определенное недовольство и раздражение у Еврокомиссии, но сменить его власть так просто не получится, заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин. Так он прокомментировал сообщение российской разведки о том, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен изучает сценарии смены власти в Венгрии.

«Мне кажется, что осуществить план о смене власти Виктора Орбана неконституционным путем совершенно невозможно. Венгрия — это страна с устойчивой моделью демократии, где проводятся регулярные выборы, и в них могут участвовать все партии, в том числе оппозиционные», — сказал политолог.

Он не исключил, что Брюссель может вести публичную кампанию против Орбана в ходе предвыборной гонки в 2026 году.

«Для венгров не является сюрпризом, что Еврокомиссия и их премьер-министр часто ведут публичные дебаты. Тем не менее решающее слово о будущем страны остается за жителями Венгрии. Надеюсь, что избирательная кампания будет проходить в рамках конституционного поля, а любые попытки влиять извне будут пресекаться. Уверен, что Служба внешней разведки России передаст все данные о возможных угрозах для дальнейшего изучения», — заключил Топорнин.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены власти в Венгрии. Основным кандидатом на место премьер-министра Венгрии является лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петер Мадьяр.

По данным СВР, ЕК воспринимает нынешнее руководство Венгрии как серьезную помеху для «единой Европы». Расчет состоит в том, чтобы привести к власти оппозицию на парламентских выборах весной 2026 года, «а может и раньше».

Ранее премьер Венгрии призвал избежать членства Украины в ЕС любой ценой.