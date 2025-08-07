На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ призвали начать обучать госслужащих основам кибербезопасности

Депутаты Госдумы РФ предложили обучать госслужащих основам кибербезопасности
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты нижней палаты российского парламента, представляющие фракцию «Новые люди», направили письмо министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву с предложением обязать государственных и муниципальных служащих проходить обучение по основам кибербезопасности. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили авторы инициативы, в прошлом году более 50% кибератак были направлены против государственных органов и объектов инфраструктуры критического значения. При этом, по словам членов Государственной думы РФ, человеческий фактор остается ключевой уязвимостью в системе защиты организаций.

«В связи с этим партия «Новые люди» предлагает ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности для всех государственных и муниципальных служащих», — говорится в письме.

В тексте уточняется, что после обучения служащие должны будут проходить итоговую аттестацию.

По мнению законодателей, реализация данной инициативы позволит системно повысить уровень цифровой грамотности сотрудников государственных и муниципальных структур. Следствием этого станет формирование надежной защиты информационных ресурсов.

Ранее в Роскомнадзоре назвали причину роста внутренних DDoS-атак на компании в РФ.

