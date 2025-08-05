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В России заявили, что Зеленский поставил под угрозу Харьков

Политолог Сачко: записав ролик в Харькове, Зеленский оставил городу черную метку
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Харькову черную метку, записав во время визита в город видеообращение. Такое мнение высказал политолог Владимир Скачко беседе с aif.ru.

Скачко напомнил, что существует такое суеверие, что там, где побывал украинский лидер, — этот населенный пункт перешел под контроль России. По его словам, такая «черная метка Зеленского» уже два года активно прорабатывается любителями конспирологии.

Эксперт добавил, что визит президента Украины связан с попыткой перебить поток негативных новостей на фронте.

Накануне Зеленский записал видеообращение на фоне въезда в Харьков и опубликовал его в своем Telegram-канале. Местные жители в комментариях сразу же вспомнили о так называемой «черной метке Зеленского». В ходе своего визита политик побывал в одном из городских медучреждений, где украинские военнослужащие проходят лечение и реабилитацию после ранений.

Ранее глава Харькова сообщил о прогремевшем в городе взрыве.

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