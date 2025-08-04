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В Курской области второй раз за месяц сменили врио министра финансов

В Курской области назвали стандартной процедурой смену врио министра финансов
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Newinho/CC BY-SA 4.0

Очередная смена временно исполняющего обязанности губернатора министерства финансов Курской области является стандартной процедурой, заявили в пресс-службе правительства региона. Об этом пишет РИА Новости.

«Окончательная кандидатура регионального министра финансов и бюджетного контроля будет определена при формировании правительства Курской области после выборов губернатора», — подчеркнул источник агентства.

4 августа пресс-служба правительства Курской области в Telegram-канале сообщила, что врио министра финансов региона была назначена Елена Каськова. До этого она занимала должность заместителя регионального министра финансов.

Елена Каськова заменила исполняющую обязанности министра финансов Курской области Аллу Сивцеву, которая работала на данном посту с 12 июля 2025 года. За день до ее назначения эту должность по собственному желанию покинула Людмила Гапонова, ставшая врио министра финансов региона 4 апреля текущего года. Еще раньше должность регионального министра финансов занимала Инна Апонасенко, а перед ней — Наталья Рудакова. Последняя возглавляла соответствующее ведомство более двух лет.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн зарегистрировался кандидатом для участия в выборах.

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