На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg сообщил о падении числа «российских диверсий»

Bloomberg: в Европе и США стало меньше диверсий, якобы связанных с Россией
true
true
true
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Европа и США фиксируют сокращение числа диверсий, которые, по их мнению, могут быть связаны с действиями России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (IISS).

По информации экспертов, в 2024 году на территории Европы было зафиксировано более 30 актов саботажа, включая попытки повредить оптоволоконные кабели и сотовые вышки. В 2025 году таких инцидентов насчитали лишь 11. В публикации говорится, что диверсии рассматривались как реакция на поддержку Украины со стороны западных стран.

Как утверждают авторы материала, снижение числа подобных случаев началось после пожара на складе DHL в Великобритании. Тогда высокопоставленные представители США якобы обратились к Москве с просьбой прекратить подобную деятельность, опасаясь аналогичных инцидентов на своей территории.

Кроме того, по данным источников агентства, на динамику могло повлиять стремление российских властей избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, а также сокращение числа потенциальных исполнителей после ряда резонансных судебных разбирательств.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) признала, что нет никаких доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами