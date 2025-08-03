Bloomberg: в Европе и США стало меньше диверсий, якобы связанных с Россией

Европа и США фиксируют сокращение числа диверсий, которые, по их мнению, могут быть связаны с действиями России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (IISS).

По информации экспертов, в 2024 году на территории Европы было зафиксировано более 30 актов саботажа, включая попытки повредить оптоволоконные кабели и сотовые вышки. В 2025 году таких инцидентов насчитали лишь 11. В публикации говорится, что диверсии рассматривались как реакция на поддержку Украины со стороны западных стран.

Как утверждают авторы материала, снижение числа подобных случаев началось после пожара на складе DHL в Великобритании. Тогда высокопоставленные представители США якобы обратились к Москве с просьбой прекратить подобную деятельность, опасаясь аналогичных инцидентов на своей территории.

Кроме того, по данным источников агентства, на динамику могло повлиять стремление российских властей избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, а также сокращение числа потенциальных исполнителей после ряда резонансных судебных разбирательств.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) признала, что нет никаких доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море.