Военный эксперт спрогнозировал панику на Западе после взятия Часова Яра

В связи с взятием российскими войсками Часова Яра среди стран Запада будет заметна паника и желание уменьшить военную помощь Киеву. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«После поражения у Часова Яра киевский режим будет требовать от западных партнеров как можно больше оружия, будет требовать перебрасывать добровольцев из других стран. Однако, я полагаю, что в этой ситуации найдется не так много желающих помогать Украине и ввязываться в заранее проигранный военный конфликт. Особенно, когда поражения Киева становятся так очевидны, а среди стран Запада растет паника», — сказал военный эксперт.

Он не исключил, что Запад продолжит свою тактику давления на Россию путем введения санкций, но тут важнее следить за реакцией российских партнеров.

«Единственное, что сейчас очень важно для Москвы — как отреагируют наши партнеры. Тот же Китай уже отреагировал достаточно жестко, Бразилия на словах тоже не поддержала санкционное давление на Россию, а вот с Индией могут быть варианты», — заключил Кнутов.

30 июля министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, который имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Переход Часова Яра под контроль России позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в Госдуме назвали взятие Часова Яра сигналом для Запада.