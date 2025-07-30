В Госдуме предложили ввести юридический статус для бывших государственных символов РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение на имя главы Геральдического совета при президенте РФ Георгия Вилинбахова с предложением разработать специальный юридический статус для бывших государственных и исторических символов России. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть соответствующее письмо.

В документе отмечается, что различные геральдические символы и предметы, связанные с историей и победами России, приобрели особое значение для общества. В качестве примеров парламентарий приводит черно-желто-белый флаг Российской империи (РИ) и «Николаевский флаг» образца 1914 года.

Милонов указывает, что, несмотря на их историческую ценность, подобные символы не имеют правового статуса, который бы защищал их от дискредитации.

«Прошу вас оценить идею разработки специального юридического режима для бывших государственных и исторических символов нашей страны, чтобы исключить их возможное очернение, оскорбление или искажение», — написал Милонов.

По мнению депутата, инициатива поможет сохранить историческое наследие РФ и защитить его от манипуляций.

Черно-желто-белый флаг был официальным флагом РИ с июня 1858 года по 29 апреля (11 мая) 1896 года. Этот флаг также называли «флагом романовских цветов» и «гербовым флагом Российской империи». Впервые сочетание черного, желтого и белого цветов отмечено в начале XVIII века при Петре І на его судовом штандарте. Тогда этот флаг указывал на личное присутствие монарха на военном корабле.

Ранее в Молдавии признали экстремистским российский имперский флаг.