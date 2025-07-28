«Раздевание Европы»: в России указали на провал Евросоюза в торговой сделке с США

Полных побед в современных политических реалиях не бывает, но заключенная тарифная сделка пока выглядит, как «раздевание Европы, о чем красноречиво свидетельствовало безрадостное лицо Урсулы фон дер Ляйен». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась замдиректора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Несмотря на кажущийся успех Трампа, нужно будет посмотреть, как эта сделка будет реализовываться на практике. Тарифы в 15% не так ужасны, и главный вопрос, насколько европейцы выполнят свои обязательства по инвестициям в американскую экономику», — сказала политолог.

По мнению Гафаровой, в Брюсселе решили уступить Трампу, рассчитывая на то, что смогут затягивать, запутывать и бюрократизировать процесс. В свою очередь американский президент, воодушевившись промежуточной победой, попробует идти дальше в вопросах навязывания Европе военных контрактов.

27 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии сообщил, что Штаты и Европейский союз договорились о торговой сделке. По словам американского лидера, ЕС приобретет у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику.

Ранее на Западе раскрыли, зачем ЕС пошел на сделку с США.