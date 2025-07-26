В Бразилии допустили возможность отправки оружия на Украину

Бразилия может начать поставлять оружие на Украину или ввести санкции против России, если по итогам выборов 2026 года к власти в республике придет правый президент. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил офицер в запасе Военно-морских сил Бразилии, аналитик Робинсон Фариназу.

По его словам, правые силы в республике единогласно выступают за следование курсу США. В связи с этим, если на предстоящих выборах главы государства победит не нынешний президент Луис Инасиу Лула да Силва или близкий ему кандидат, то отношения между Бразилией и глобальным Югом могут быть серьезно нарушены.

«Это (отправка оружия на Украину или введение антироссийских санкций — «Газета.Ru») возможно. Бразильские правые всегда были узколобыми, они не понимают, что происходит в мире. <...> Так что это может произойти. Кто знает, что им придет в голову», — отметил Фариназу.

Как он сказал, правые в Бразилии думают, что в России до сих пор коммунизм.

Еще в феврале 2023 года Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не намерен отправлять вооружение и боеприпасы на Украину. Он пояснил, что подобный шаг означал бы вступление республики в конфликт между Москвой и Киевом.

Ранее президент Бразилии выразил готовность помогать в урегулировании на Украине.