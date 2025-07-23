Скотт Риттер: Зеленского хотят убрать и заменить на более сговорчивого

Американский аналитик Скотт Риттер заявил на своем YouTube-канале, что Вашингтону больше не нужен президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Риттера, его хотят сменить на кого-то более сговорчивого.

«Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией», — поделился Риттер.

Он добавил, что конец Зеленского неизбежен, вопрос только в том, кто и когда его сменит.

До этого министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Франция разделяет обеспокоенность Еврокомиссии по поводу принятого на Украине закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Аддад подчеркнул, что когда страна является кандидатом на вступление в Европейский союз, к ней предъявляются требования по борьбе с коррупцией, по сохранению верховенства закона, уважению к национальным и другим меньшинствам, политической оппозиции и независимости судебной системы.

Ранее Мария Захарова заявила, что русский след в НАБУ и САП надо было найти, обнаружив валенки и медведя.