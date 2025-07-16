«Молодцы, это не их праздник». В Госдуме поприветствовали отказ Франции от Дня Победы

Отказываясь праздновать День Победы, Франция только восстановит историческую справедливость. Так член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал «Газете.Ru» предложение премьер-министра Франсуа Байру отказаться от празднования Дня Победы во Второй мировой войне.

«Руководство Франции сейчас фактически подчеркивает, что они не причастны к победе Советского Союза над нацистской Германией и признают, что официальный Париж поддерживал Гитлера. Молодцы, они все приводят к историческим фактам, потому что это не праздник Франции, это российский праздник», — сказал депутат.

Он напомнил, что официально французские войска после взятия Парижа участвовали в войне на стороне Гитлера. Конечно, на территории Франции действовала организация «Сопротивление», члены которой были с этим не согласны, но официальная позиция была прогерманской.

«Только благодаря дипломатии Шарля де Голля Франция была в числе стран-победительниц во Второй мировой войне, хотя на деле это совершенно не так. При подписании акта о полной и безоговорочной капитуляции Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель даже выразил удивление тем, что якобы французы их тоже победили», — заявил Колесник.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру в ходе трансляции в социальной сети X предложил отказаться от празднования Дня Победы для экономии средств. Министр предложил сделать рабочими днями как 8 мая, так и Пасхальный понедельник. По его словам, отмена празднования принесет в государственный бюджет миллиарды евро.

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