СМИ сообщили о планах Трампа выделить $70 млрд на развитие ИИ

Президент США Дональд Трамп в скором времени объявит о выделении $70 млрд на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленного чиновника.

«Трамп объявит об инвестициях в размере $70 млрд в искусственный интеллект и энергетику в Пенсильвании, что станет очередным шагом Белого дома по ускорению разработки новых технологий», — говорится в статье.

По словам источника агентства, американский лидер раскроет подробности инвестиций на мероприятии за пределами Питтсбурга. Он добавил, что инвестиции от ряда компаний будут включать в себя создание новых центров обработки данных, расширение мощностей по производству электроэнергии и модернизацию сетевой инфраструктуры, а также программы обучения и стажировки в сфере ИИ.

Автор материала добавил, что к главе Белого дома присоединится сенатор-республиканец Дэвид Маккормик, который проведет первый саммит по энергетике и инновациям в Университете Карнеги-Меллона в Пенсильвании. На мероприятии будут присутствовать порядка 60 руководителей фирм, работающих в области ИИ.

До этого сообщалось, что Вашингтон готовит пакет исполнительных указов, направленных на увеличение энергоснабжения, необходимого для развития ИИ. По данным Reuters, в рамках программы должно произойти упрощение подключения новых энергоблоков к электросетям. Также планируется выделение федеральных земель под строительство новых дата-центров.

Ранее сообщалось, что США доверят ИИ OpenAI решение проблем ядерной безопасности.