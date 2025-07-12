В мире появится новое государство

Во Франции заключили соглашение о создании нового государства Новая Каледония. Об этом пишет Politico.

«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — говорится в материале.

Благодаря этому соглашению территория получит автономию, подчеркивает издание. Кроме того, оно предусматривает создание отдельного гражданства Новой Каледонии и передачу новому государству полномочий в области международных отношений. Следующим этапом будет голосование во французском парламенте и референдум на самих островах.

Весной 2024 года в Новой Каледонии начались беспорядки из-за поправок в конституцию. В частности, из-за предоставления мигрантам избирательного права, пишет агентство «‎Интерфакс».

Новая Каледония — административно-территориальное образование Франции, архипелаг в Тихом океане. Власть Парижа в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом Франции. Исполнительная власть — местным правительством.

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