Сыну принца Уильяма запретят ездить вместе с отцом

Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать с отцом — принцем Уильямом, который является непосредственным наследником короля Карла III. Об этом сообщило издание Ladbible.

Ограничение должно вступить в силу 22 июля, когда Джорджу, который занимает второе место в очереди на престол, исполнится 12 лет. С этого возраста мальчику запретят ездить вместе с другими наследниками, чтобы в случае катастрофы в живых остался хотя бы один.

По той же причине Джорджа не смогут сопровождать младшие брат и сестра — принц Луи и принцесса Шарлотта.

До этого президента Франции Эммануэля Макрона раскритиковали за «флирт» с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон во время государственного мероприятия.

8 июля королевская семья организовала в Виндзорском замке банкет в честь визита президента Франции Эммануэля Макрона и его жены Брижит в Великобританию. На закрытом мероприятии присутствовали Карл III с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, Мик Джаггер, Элтон Джон и другие гости. На приеме Макрон сидел рядом с Миддлтон, общался с ней и даже подмигнул.

Ранее президент Франции поцеловал руку Кейт Миддлтон.