На территории Белого дома пройдет бой UFC

Президент США Дональд Трамп заявил, что на территории Белого дома пройдет поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления в штате Айова по случаю 250-летия принятия Декларации независимости США в 2026 году Трамп объявил, что торжественные мероприятия пройдут по всей стране, допустив в числе прочего проведение поединка. Он также упомянул в выступлении президента UFC Дану Уайта.

«Мы проведем бой UFC, только представьте себе, на территории Белого дома. Там у нас очень много места», — сказал Трамп.

По его словам, речь идет о «полноценном поединке» за звание чемпиона, на котором ожидается присутствие от 20 до 25 тысяч зрителей.

Трамп не уточнил дату поединка и участников. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент в этом вопросе настроен серьезно.

4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс утвердил финальный текст Декларации независимости, в которой 13 британских колоний заявили о разрыве с Великобританией и провозгласили создание нового независимого государства. Документ был подготовлен комиссией из пяти человек, основным автором стал Томас Джефферсон. Хотя Война за независимость началась еще до этого, в 1775 году, именно 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов Америки. В настоящее время это одна из главных дат американского календаря.

Ранее чемпион UFC встал на колено перед Трампом.