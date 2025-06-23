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В России нашли альтернативу перекрытию Ормузского пролива

Политолог Зубец: Иран может заминировать Ормузский пролив
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Hamad I Mohammed/Reuters

Сегодня цена на нефть достаточно упала, следовательно, международные трейдеры не ожидают полного перекрытия Ормузского пролива в скором времени. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

«Скорее всего, Иран не пойдет на полное перекрытие Ормузского пролива. Во-первых, основные получатели нефти из Персидского залива — это Китай и страны Юго-Восточной Азии, которые лояльно относятся к Ирану. Тегеран не так давно наладил нормальные отношения с Саудовской Аравией, Катаром и другими странами Залива, то есть перекрытие Ормузского пролива ударит совсем не по тем странам, по которым хотел бы ударить Иран. Во-вторых, вряд ли перекрытие вызовет сильный скачок цен на нефть. Через пролив проходит пятая часть мирового нефтяного трафика, но у Саудовской Аравии есть возможность перекачивать нефть через Красное море. Кроме того, другие страны могут оперативно нарастить добычу и сбалансировать цены», — сказал политолог.

В принципе, перекрытие Ормузского пролива выглядит логично, но побочный ущерб для Ирана может быть даже большим, чем выгода, считает Зубец.

«Существует альтернативный вариант для Ирана, когда пролив перекрывается, но не полностью. Тегеран может заминировать Ормуз и при помощи современных технологий включать и отключать минные поля. То есть они пропускают через пролив те танкеры, которые везут нефть в дружественные Ирану страны, и не пропускают те страны, которые поддержали американо-израильскую агрессию», — пояснил эксперт.

Зубец считает частичное блокирование Ормузского пролива вполне возможным и именно это может стать «козырем в рукаве» Ирана на закулисных переговорах, которые сейчас идут с американскими представителями.

22 июня стало известно, что парламент Ирана уже предоставил правительству мандат на закрытие Ормузского пролива. Однако окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности Ирана.

Ранее политолог оценил готовность Ирана перекрыть Ормузский пролив.

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