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В России объяснили, почему Израилю не стоит убивать Хаменеи

Политолог Геворгян: убийство Хаменеи не дало бы Израилю преимущество в войне
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Израиль под руководством премьер-министра Биньямина Нетаньяху действительно может пойти на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала политолог-востоковед Каринэ Геворгян.

«Видимо, американская администрация пока не дает добро на ликвидацию рахбара Ирана. При этом, по моему мнению, подобный шаг будет довольно бессмысленным и не даст Израилю преимущества в войне. По факту командование иранской операцией против Израиля находится сейчас не в руках Хаменеи. Он дал карт-бланш военным и именно они принимают главные решения», — пояснила политолог.

Геворгян отметила, что устранение Хаменеи также не приведет к революции в Иране. По ее мнению, сейчас для этого нет предпосылок, так что после смерти одного рахбара просто переизберут другого, хоть этот процесс довольно и долгий по времени.

«Нигде не обозначено, какую поддержку Россия, помимо политической и дипломатической, сейчас оказывает Ирану. Не исключено, что российское руководство при необходимости может помочь в обеспечении безопасности верховного лидера Ирана, но это пока вопрос нерешенный», — заключила востоковед.

Премьер-министр Израиля в интервью для ABC News сообщил, что власти страны допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана. Нетаньяху отверг утверждение Трампа о том, что план по ликвидации Хаменеи приведет к еще большей эскалации.

«Это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец», — сказал Нетаньяху.

Ранее Израиль заявил о ликвидации нового начальника генштаба ВС Ирана.

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