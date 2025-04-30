В ООН предостерегли от принудительного возвращения беженцев в Афганистан

Принудительное возвращение беженцев в Афганистан или давление на население с целью выезда могут привести к дестабилизации региона. Об этом заявил на брифинге в Женеве представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Бабар Балох, передает «Интерфакс».

По данным ООН, в апреле этого года из Ирана и Пакистана вернулись более 251 тыс. афганцев, в том числе свыше 96 тыс. человек были депортированы.

Балох заявил, что УВКБ необходимо $71 млн для помощи вернувшимся в Афганистан беженцам. Он призвал правительства Ирана и Пакистана обеспечить возвращение людей на добровольной основе, в безопасных условиях.

В УВКБ обеспокоены тем, что афганцы сильно рискуют, возвращаясь на родину. Особенно это касается женщин и девочек, которым часто не позволяют учиться или работать.

Балох отметил, что опасность может также грозить представителям этнических и религиозных меньшинств, правозащитникам и представителям СМИ. По словам общественника, эти опасения усугубляются гуманитарными проблемами внутри Афганистана, ростом безработицы, природными катастрофами и экстремальными погодными условиями.

Ранее в МИД заявили о желании Запада вернуться в «афганскую игру».