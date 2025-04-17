Власти РФ рассмотрят возможность сообщать о киберпреступлениях через «Госуслуги»

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках форума Data Fusion заявил, что министерство обсудит с правоохранительными органами возможность подачи заявления о киберпреступлениях разных типов через «Госуслуги».
«Это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами — подать заявление на конкретный данный вид преступления через «Госуслуги» для того, чтобы максимально быстро пошла реакция», — отметил министр.
Он добавил, что с помощью подачи заявления через «Госуслуги» на него можно будет реагировать моментально.
По словам Шадаева, ведомства уже согласовали создание антифрод-платформы. Она позволит полиции, банкам, операторам связи и цифровым платформам взаимодействовать в режиме онлайн.
До этого Шадаев говорил, что искусственный интеллект может заменить более половины российских чиновников.
При этом он подчеркнул, что врачей и учителей нейросети заменить не смогут.
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