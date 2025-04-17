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Власти РФ рассмотрят возможность сообщать о киберпреступлениях через «Госуслуги»

Минцифры РФ обсудит возможность сообщать о киберпреступлениях через «Госуслуги»
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РИА Новости

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев в рамках форума Data Fusion заявил, что министерство обсудит с правоохранительными органами возможность подачи заявления о киберпреступлениях разных типов через «Госуслуги».

«Это надо будет обсуждать с МВД, с правоохранительными органами — подать заявление на конкретный данный вид преступления через «Госуслуги» для того, чтобы максимально быстро пошла реакция», — отметил министр.

Он добавил, что с помощью подачи заявления через «Госуслуги» на него можно будет реагировать моментально.

По словам Шадаева, ведомства уже согласовали создание антифрод-платформы. Она позволит полиции, банкам, операторам связи и цифровым платформам взаимодействовать в режиме онлайн.

До этого Шадаев говорил, что искусственный интеллект может заменить более половины российских чиновников.

При этом он подчеркнул, что врачей и учителей нейросети заменить не смогут.

В марте глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд высказался против замены метеорологов на ИИ.

Ранее россиянам объяснили, как общаться с чат-ботом, чтобы он не ошибался.

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