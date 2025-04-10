«Два шага вперед и полшага назад». В Госдуме объяснили, почему Трамп отложил введение пошлин

Президент США Дональд Трамп не испугался последствий введенных пошлин, но прислушался к союзникам и взял паузу, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Олег Савченко.

«Трамп часто принимает эмоциональные решения, но всегда держит в уме защиту интересов Соединенных Штатов и экономики страны. Достаточно сложно предугадать или предвидеть все последствия таких масштабных экономических изменений. Весь мир вздрогнул, когда увидел падение рынков и возможное приближение торгового кризиса. Только после этого стало ясно, что Штаты станут первыми пострадавшими, так как доллар продолжает доминировать в мировой экономике», — сказал Савченко.

Депутат считает, что Трамп взял паузу, потому что прислушался к словам своих союзников, которые советовали более плавно и прагматично подойти к такому важному решению. Люди в окружении Трампа знают свое дело, потому что это люди из реального бизнеса.

«Кроме того, за обвалом рынков последовала негативная реакция населения, чего администрации хотелось бы избежать. Степень доверия Трампа внутри США — это очень важно, учитывая, что у него достаточно короткий срок в четыре года, за которые надо предоставить позитивный результат. Трампу предстоит долгий путь через войны, страдания, лишения к конечному, возможно, положительному итогу для экономики США. Поэтому он сейчас предпочел сделать два шага вперед и полшага назад», — пояснил Савченко.

Накануне Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают действие торговых пошлин на 90 дней в отношении свыше 75 стран.

Ранее газета The New York Times объяснила, с чем связана приостановка действия американских торговых пошлин.