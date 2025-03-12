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В Госдуме назвали сотрясанием воздуха переговоры по Украине без России

Депутат Колесник: основную скрипку в урегулировании конфликта будет играть Россия
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Saul Loev/Reuters

Главные договоренности по украинскому конфликту будут достигнуты только на будущих переговорах Вашингтона и Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Пока переговоры в Саудовской Аравии прошли без российской стороны, поэтому говорить не о чем. Все остальное это сотрясание воздуха. Основную скрипку в этом мирном процессе будет играть Россия как страна, которая побеждает на поле боя. И нам точно не выгодно соглашаться на простое перемирие на тридцать дней», – сказал депутат.

По мнению Колесника, на фронтах российская армия делает все, что в ее силах, дальше очередь за дипломатами.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. По итогам встречи Киев заявил о готовности принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня.

В Кремле сообщили, что ждут от США детальной информации о прошедших переговорах.

Ранее в Белом доме назвали «позитивной» встречу США – Украина в Саудовской Аравии.

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Переговоры о мире на Украине
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