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Политолог заявил, что Украина была вынуждена принять условия США на переговорах

Политолог Тимофеев: позиция Киева была приведена к американскому знаменателю
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Saul Loev/Reuters

Украина была вынуждена принять условия, которые выдвигались США на встрече сторон в Джидде. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился программный директор РСМД и клуба «Валдай», политолог Иван Тимофеев.

«Исходная переговорная позиция Киева была довольно быстро приведена к американскому знаменателю. При этом в американском заявлении виден ряд моментов, которые могут создавать напряжение в переговорах с Москвой. Однако в целом позиция Вашингтона стала более предрасположенной к диалогу и взаимным компромиссам, нежели при администрации Байдена», – сказал Тимофеев.

Политолог считает, что не Киев сейчас находится в центре западного дискурса, а собственно американская политика.

«Администрация Трампа пытается показать, кто в доме хозяин. Они считают, что хозяин именно Вашингтон, потому что он дает и помощь, и деньги. Эта помощь приостанавливалась, но при сговорчивости Киева снова возобновилась. Это инструмент воздействия», — сказал он.

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями Соединенных Штатов и Украины. По итогам встречи Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Москва, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ожидает пока США более детально проинформируют Россию о переговорах.

Ранее Зеленский назвал переговоры с США «выигранной битвой».

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Переговоры о мире на Украине
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